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Россия значительно нарастила импорт рыбы из Турции

Россия значительно нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в апреле значительно нарастила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа данных турецкой статистической службыпресс-служба росрыболовства читайте на monocle.

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Комментарии
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StarPer
Зато свою за кордон отправляем. докатились до того, что килька стоит как кусок мяса.
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