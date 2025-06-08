Россия значительно нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в апреле значительно нарастила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа данных турецкой статистической службыпресс-служба росрыболовства читайте на monocle.
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