Сенатор Епифанова: семьям с детьми и доходом ниже прожиточного минимума положено пособие

Рассчитывать на выплаты от государства могут семьи с детьми в возрасте до 17 лет.Член Совета Федерации России Ольга Епифанова рассказала, что семьи с детьми до 17 лет, если средний доход в семье на каждого её члена не превышает регионального прожиточного минимума, имеют право на получение пособий.