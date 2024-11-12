Сенатор Епифанова: семьям с детьми и доходом ниже прожиточного минимума положено пособие

Рассчитывать на выплаты от государства могут семьи с детьми в возрасте до 17 лет.Член Совета Федерации России Ольга Епифанова рассказала, что семьи с детьми до 17 лет, если средний доход в семье на каждого её члена не превышает регионального прожиточного минимума, имеют право на получение пособий.
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