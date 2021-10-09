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При крушении небольшого самолета на территории аэропорта в США погибли четыре человека

При крушении небольшого самолета на территории аэропорта в США погибли четыре человека

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения однодвигательного самолета на территории аэропорта в американском штате Джорджия, передает местный телеканал FOX 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа Де-Калб.

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