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  • Eduard
    Лазарева шизофреничка,таких сейчас хватает!"Да ты с ума сошё...
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Москва накроет сильный снегопад: прогноз Гидрометцентра на 7 апреля

Москва накроет сильный снегопад: прогноз Гидрометцентра на 7 апреля

В ближайшие часы в Москве ожидается интенсивный снегопад, который продлится до утра 7 апреля. Гидрометцентр России предупреждает о возможных 35 мм осадков, метели и порывах ветра до 15 м/с.

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