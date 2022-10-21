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Президент «Марселя» опроверг интерес к Роналду: «Мы далеки от этого. Нам нужны командные игроки»

Президент «Марселя» опроверг слухи об интересе к форварду «МЮ» Криштиану Роналду. «Нас всегда впутывают в истории.

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