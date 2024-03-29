Эксперты предрекли начало тотальной мобилизации на Украине в ближайшее время

Власти Украины с большой долей вероятности уже в ближайшее время пойдут на мобилизацию юношей и стариков, а также людей с различными заболеваниями, рассказали «Известиям» эксперты, комментируя обсуждение в Верховной раде соответствующего законопроекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии