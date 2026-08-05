Прокуратура взыскала 400 тыс. рублей за травму девочки на стройке

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура добилась восстановления прав несовершеннолетней жительницы Нижегородской области, пострадавшей вследствие ненадлежащего исполнения обязательств со стороны третьих лиц.
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