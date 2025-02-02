Смотреть онлайн: «Аутсорс», «Челюскин. Первые» и новый сезон «Шершней»

Самые ожидаемые интернет-релизы февраля по версии Кино-Театр.Ру«Дорогой родственник» (1 сезон) Премьера: 1 февраля Платформа: KionАнна Пармас («Осторожно, модерн!», «Исправление и наказание») волевым решением совмещает в одном проекте две скрепы отечественных сериалов: Тимофея Трибунцева и бессмертный сюжет о борьбе за жилплощадь.