Стоянов признался, кого пародировал во всех женских образах «Городка» и раздражал этим

Народный артист России Юрий Стоянов, отметивший накануне 65-летие, поделился воспоминаниями о юмористической программе «Городок» — одном из своих самых успешных проектов, который он создал вместе с другом, покойным ныне актером Ильей Олейниковым.
Народный артист России Юрий Стоянов, отметивший накануне 65-летие, поделился воспоминаниями о юмористической программе «Городок» — одном из своих самых успешных проектов, который он создал вместе с другом, покойным ныне актером Ильей Олейниковым.
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