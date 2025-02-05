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Россиянам порекомендовали не бросать трубку, если номер 112 был набран случайно

Россиянам порекомендовали не бросать трубку, если номер 112 был набран случайно

Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области посоветовали не бросать трубку, если был случайно набран номер единой службы спасения "112", а дождаться ответа оператора и проинформировать его, что звонок был совершен по ошибке.

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