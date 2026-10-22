Canadian oil producer Strathcona Resources wants to export up to 250,000 barrels per day of crude from British Columbia’s northern coast using rail shipments and a new marine terminal to reach Asian markets.
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