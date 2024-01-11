Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении

В рамках ведения активных боевых действий на артемовском направлении, подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) применили беспилотники со сбросами гранат, а также FPV-дроны для уничтожения живой силы и вывода из строя боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).