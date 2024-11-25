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Рогов: ВСУ попали в "огневой мешок" под Курахово в ДНР

Рогов: ВСУ попали в "огневой мешок" под Курахово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в "огневой мешок" под Курахово в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.

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