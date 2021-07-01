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Алла Шишкина: «Мы не в том положении, чтобы спорить с МОК, что вот мы медведя не уберем. Если они прислали указание убрать, то что делать?»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала решение МОК запретить изображение медведя на купальниках российских спортсменок.

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