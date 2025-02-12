Пора покупать за баксы? Курс доллара резко упал до 93 рублей 12 февраля на межбанковском рынке России курс евро снизился ниже отметки в 98 рублей, а доллар опустился ниже 94 рублей, тем самым достигнув минимальных значений за последние четыре месяца.
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