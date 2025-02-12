Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Пора покупать за баксы? Курс доллара резко упал до 93 рублей

Пора покупать за баксы? Курс доллара резко упал до 93 рублей

Пора покупать за баксы? Курс доллара резко упал до 93 рублей 12 февраля на межбанковском рынке России курс евро снизился ниже отметки в 98 рублей, а доллар опустился ниже 94 рублей, тем самым достигнув минимальных значений за последние четыре месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх