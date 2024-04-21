В Петергофе завершился первый этап реставрации «Опочивальни»

Специалисты установили позолоченную резную корону и балдахин на парадную кровать В Екатерининском корпусе музея-заповедника «Петергоф» завершился первый этап воссоздания исторического образа «Опочивальни».
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