Лавров: Попытки воевать с ядерной Россией бессмысленны

На общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки продолжать войну с Россией, являющейся ядерной державой, являются бессмысленными.
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