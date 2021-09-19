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Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Все разговоры о нехватке мигрантов основываются на неверной логике и подмене понятий. У нас нет никакой нехватки мигрантов, не хватает Москве совсем иного – рабочей силы, которая вовсе не обязана состоять из уроженцев среднеазиатских республик.

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Валерий Каулин
Жадность, как известно, самое могучее чувство. Его труднее всего перебороть. Так что увещевать богатеющих бессмысленно, им соотечественники неинтересны. Как впрочем и правителям среднеазиатских стран. Им собственное население ещё более неинтересно.
Марина Козуб
Дешёвая рабочая сила??? Как бы нам не пришлось кровью умываться от такой дешевизны, если их будет предостаточно в пределах России.
amir amirov
к тому идёт
Elena Zginnik
эти так называемые топ-менеджеры,а по простому самые обыкновенные коекакеры,-так и будут поступать(в прочем как и остальные буржуи всех мастей) пока будут платить налоги не выше 13 % или даже ниже,а когда платили-бы не ниже 50-60 % от своих доходов,-тогда возможно что-то и изменится,а в настоящее время они думают только исключительно о своих счетах на западе,где их семьи и дети и запасные аэродромы..
Анатолий Лановой
Нужно посмотреть шкалу налогов в "демократиях", взять подходящее, а еще включить голову, определить предел разумного.
Pawel Polistchuk
Вообще-то, будь моя воля (к сожалению к моему предложению не прислушаются, а может...), я установил бы 50% налог с прибыли для фирм, использующих труд мигрантов. При чём, даже если там только один мигрант, 50% налог со всей прибыли. И нефиг смотреть на другие "демократии"
grainvn
Все разговоры о нехватке мигрантов основываются на неверной логике и подмене понятий. У нас нет никакой нехватки мигрантов. Мигранты нужны только бизнесу, привыкшему покрывать свои расходы за счет дешевых рабочих. А упорное нежелание властей решить этот вопрос в пользу народа говорит о том, что правительсто наше куплено им же вскормленными бизнесменами-прихватизаторами.
Александр Иванов
Реально большинство просто не умеет организовать правильно работу и снабжение, поэтому нужна куча гастеров!!
pobeditel Терещенко
Есть статьи бизнесменов что вот работников найти не могут , вопрос а что вы можете предложить работнику . А что он предлагает минимальную зарплату для данного даже региона , его не волнует что работнику эта зарплата только если вообще и свои деньги не понадобится докладывать на ту же поездку на работу и с работы ну и как говорится "тормозок"(поесть в обед) на тот же обед где то в столовой и т.д. нужно ещё больше денег . Так какая целесообразность такой работы . Работа ради работы , а всем известно что принцип в животном мире работа ради жизни . Поработал поел и семьёй занят что бы её обеспечить , а не кого то обеспечить . Что бы он жировал за чужой счёт.
pobeditel Терещенко
В нашем случае работа правильно поставлена ; получить наибольшую прибыль для себя . Получить бесправного работника это во первых , ну и во вторых он же бесправный так его и по оплате можно меньше оплатить или вообще кинуть . А суды на стороне у кого больше капитал , за судится можно и вам просто это будет не по карману да и время своего жалко станет . Вот и суды как бы работают но решения противозаконные не надо выносить иски то забираются или время проходит всё затихает что им и хорошо они выполнили свою задачу не нарушая законов.
6324362 Елен
одни узбеки на улицах и в торговых центрах))рф уже узбекистан?
наталья максименкова
пусть едут нах хауз
Вячеслав Кормилицын
Абсолютно продажные власти говорят о мигрантах. Толстой полностью прав.
Максим Буров
По сути, если просто держать в голове, что при буржуйском строе у "бизнесменов" главная ценность и мотивация- деньги, и вокруг них все и крутится,то единственный способ, чтобы избавиться от этого явления у москвичей, в рамках государства, один - готовность самим стать на замену. Т. е. согласиться работать за ни...я, без всяких прав, иногда даже бесплатно и жить в бытовке по полгода, питаясь дошираком, отдавая часть заработанного местному хану, чтобы тот не дрючил. А так же и местному участковому, чтобы того не дрючили уже другие органы и чтобы к тебе относились, как к полнейшему говну. Тогда никаких гастеров будет не надо. :)
Сергей Яминов
К сожалению, Петр Толстой прав по сути.
Александр Синицын
... руководство страны "не видит" оного...
Леонид Буравлев
Что-то не заметил вас на стройке или с метлой, вместо какого-то абдурахмана!)))
HotRS
Теперь, значит, Синицын в свои 79 должен мести метлой вместо абдурахмана ... Вы моложе, Вы на стройке, я так понял.
Рада
Так русским запрет на метлу.. Там мафия тоже русская, и не русская.. Деньги делает левые, селят бедолаг в подвалы по десять, а то и поболее в одну конуру, там двух ярусные лежбища.. Дают каждому домов тридцать обрабатывать.. За тридцать тысяч, а то и двадцать, это примерно четы
Рада
Четыре участка, им в зарплату один участок, а три себе в карман.. Считать я думаю вы умеете так же.. Как глупо высказывать своё мнение.
Рада
Считай Лёня!
Людмила Нефедова
!!!???
Леонид Буравлев
А граждане, а тем более московская молодежь страшно желают работать на стройке?))) Молодежь вообще не желает работать, ей нравится тусить и жить за мамин и папин счет!))) Даже в офисах в Москве в основном работают приезжие из других городов РФ!
HotRS
Тут Вы правы стопудово.
Рада
Опять глупишь.. На стройке кидают на деньги свои... Своих.
Евгений
Да, это факт. Молодые не хотят работать руками.
Vladimir Osheschko
Москвичи это испорченный многими десятилетиями "особого статуса" и подачек тип населения. Тут один выход - создать столицу в другом месте и с равными правами со всем населением страны. А москвичей поставить перед фактом, что халявы больше не будет. Я не слышал, что бы какя-либо столица пользовалась такими преференциями (халявой) как москвичи.
Сергей Федосеев
...революции происходят в столицах... - почта, телеграф, мосты...
Vasily Golov
Журналист не должен знать о теневом секторе российской экономики.Не его дело.Но факт есть.Минус 20 трлн руб ВВП России,минус 10 трлн руб неучтенного дохода работающих.Мигранты создают теневой сектор.Сними проще.Нет трудового договора,нет записи в трудовой книжке,нет обременения бизнеса налогами.
Алексей Сафронов
При всём моём уважении к Петру, но в это вопросе он занимается популизмом, который ему очень кстати к выборам. На сколько он слеп или убеждён в отношении "своими нервами...итд не знаю, но, если хоть чуточку быть справедливым, то с какого такого перепугу 250 тысяч москвичей пойдут на стройки и другие черновые работы в Москве? Увы это не так...
Vasily Golov
Вот тут и мигранты пригодились.Уйдут и появятся обманутые дольщики.Бюджеты будут компенсировать теневую часть стоительства.
Vasily Golov
К 2020 г., несмотря на все фискальные потуги, картина изменилась незначительно. Как и прежде, сильно гуляют оценки.
Виктор Иванов
Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти едресни.
novichokspb waisman
Слова Пети Толстого да в ум работодателям, помешавшихся на сверхприбылях в ущерб стабильности российской души. Тут бы не нарвались такие "БОГАТЫЕ" на свою личную нищету...
Teodor
Писать в интернете, выступать по "ящику" - ну и что? Все вы похожи на Рака, Лебедя и Щуку, которые тянут всё, везде каждый на себя. А "воз" то стоит!!! Делайте ну хоть что-нибудь полезное для Народа, для Страны.
Сергей Федосеев
...надо-надо-надо... - Это у них звучит уже как заклинание...
Наталья Михальчук
Давно пора готовить свои трудовые резервы как на предприятиях так и в специализированных учебных заведениях по специальностям просчитанных в их необходимости. И не только в Москве, а и по всей России
Наталья Михальчук
Давно пора готовить трудовые резервы согласно их потребности в строительстве и промышленности и не только в Москве, а и по всей России
Алла Дубинина
Тема цепляет всех, тем более , что ничего от нашего возмущения не меняется. Предлагают варианты решения этой задачи и больше всего бесит предложение создать им условия получше. Надо решение всех проблем, которые они здесь создают, повесить на тех кто без них обеднеет на социальные выплаты по закону, если будут работать россияне .Пусть у них голова болит...
pobeditel Терещенко
Не видел не одной статьи почему цены на те же квартиры сопоставимы с Мировыми , затраты на строительство дорог и т.д. больше чем в мире . Но вспомним основы экономики что основные затраты это оплата работникам и тогда возникает вопрос почему такие маленькие зарплаты при таких как бы "обоснованных" затратах на производство (строительство) квартир и дорог , те же автомобили даже местного производства . И цены на местах выставляют мировые по крайней мере , надо требовать продаёшь по ценам мировым то и плати работникам такие же зарплаты. Раз берутся торговать по мировым ценам внутри страны пожалуйста и зарплаты такие же плати Цены на продукты да и на одежду превосходят мировые интересно как вообще образуется такое ценообразование в стране . Имея как говорится всё своё население страны должно за это платить по мировым ценам (горючее , тот жем газ) а вот зарплату устанавливают ниже чем в ЕС . Вспомним как начинаются статьи вот в том же ЕС цены побольше будут но почему молчат что и зарплаты в ЕС будут побольше . Многие скажут что вот я указал что цены как в ЕС , но они разные в ЕС как и цены на всё остальное , но у нас этим так же не фигурируют . Давайте вспомним цены в Польше ; закупаются дальнобойщики чаще всего в Польше даже из Прибалтики цены у них самые маленькие это для примера . Так что выходит что цены назначают кто на что горазд кто жадней тот и цены большие выставляет не смотря на покупательскую способность населения . И выходит что бизнес в странах бывшего СССР само жадный лишь бы прибыль была заоблачная а на экономику страны им плевать. Как говорили философы " при богатом население , богатая страна" а на чём это обоснуется чисто экономически . То что население больше потребляет и значит нужно производить ещё больше и значит экономика развивается , другой момент это то что так называемый бизнес не собирается вкладываться в то же производство на месте им лучше закупится за рубежом а здесь продать в три дорого чему и потворствует руководство страны.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Они взяли только табличку над дверью -КАПИТПЛИЗМ , а остальные инструкции к управлению им не дали . Но самое главное выгляните в окно там уже не развившись он как и предсказывали философы рушится . Квартиры и все блага они там берут в пожизненный кредит и если не будет завтра зарплаты , то их просто как у нас выносят из квартиры коллекторы . Вот поэтому они живут и трясутся как бы завтра не выгнали .
Людмила Пименова
Умница! 💖💖💖
олег мотынга
Если это делается, значит кому-то это надо. Есть вопрос: "куда смотрит милиция", то бишь "наши" эффективные руководители на "эффектив-ных" менеджеров, при этом страна голодает! Правда согласно Консти-туции РФ : у нас есть право говорить, у них есть право нас не слушать. Вот так и живем! А ЕдРо опять выиграло выборы, ну прям КПСС!
Владимир Бурмистров
Нет такого преступления, на которое капиталист не пойдёт ради сверхприбыли. И сказано это было больше 100 лет назад! Вернуть сталинскую систему экономики и оплаты - вернётся и справедливость.
Рада
!!!
ВЛАД ЛАУ
Комментаторы, хоть один из вас, хоть раз вышел из дома, набил морду, хоть одному чурки? П...деть не мешки ворочить! Давайте сделаем так что бы они НЕ ХОТЕЛИ, БОЯЛИСЬ в Россию ехать! И ведь мы это можем, вспомните 90-ые, как эти чуркенстанцы щемились по базарам в день ВДВ!
Виктор Шиховцев
Т.е. правительство будет завозить мигрантов, а мы им должны рожи бить? Что у тебя в голове?
Максим Буров
Статья 282.Товарищ майор уже сделал пометку.:)
Виктор Шиховцев
Уже выехал.:)
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В стране благодаря врагам сидящим во власти и невдомёк , что убив государственное обучение населения и отобрав работу деградировали средний слой населения в профессиях во всех сферах до уровня этих же безграмотных мигрантов . Какой частник будет создавать у себя учреждения наподобие ПТУ , техникум, курсы , институт? Да никакой . А спрашивается те высшие учебные заведения сейчас работают для кого , ведь властям замена в промышленности не нужна , ведь есть штрейкбрехеры безграмотные и дешёвые , после которых приходится переделывать и не задёшево. А нужны они оказывается для престижа , что у нас тоже есть , и для обучения чужих иностранцев , выжимая с них деньги . Дошло хотя бы до мысли , что надо вернут в школы производственные дисциплины . Значит у самих ещё спиной мозг работает . Не всё значит для великой России потеряно А Дошло до того что народ затравили и вынуждают устраивать вместо дружбы народов драки и резню , страх населения
Альбина Колесникова
Действительно так раскиньте мозгами и дайте русским работу что творит правительство они хотят уничтожить нашу молодёжь нет производственного обучения нет профтехучилищь всё закрыли. кода наконец это поймут наши правители.
Владимир Хроменков
полностью поддерживаю
Татьяна Пономарева (Чушенкова)
Власть нынешней буржуазии никогда не будет думать о народе и стране. Они за копейку продадут всех и вся. У нас ведь идеология - "Грабь страну, уничтожай народ".

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