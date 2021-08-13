Украина хочет применить план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым Анна СафоноваНа Украине перед запуском так называемой «Крымской платформы» заявили о возможности использования «плана Махатмы Ганди», для «возвращения» полуострова в состав Незалежной.