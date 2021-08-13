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Украина хочет применить план Махатмы Ганди, чтобы «вернуть» Крым

Украина хочет применить план Махатмы Ганди, чтобы «вернуть» Крым

Украина хочет применить план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым Анна СафоноваНа Украине перед запуском так называемой «Крымской платформы» заявили о возможности использования «плана Махатмы Ганди», для «возвращения» полуострова в состав Незалежной.

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