БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗАЧЕМ БРИТАНЦЫ "СЛИЛИ" ЦРУ: РУССКИМ УКАЗАЛИ НА ОПАСНОСТЬ ПОКРУЧЕ СНАРЯДОВ С АТОМНОЙ НАЧИНКОЙ

ЗАЧЕМ БРИТАНЦЫ "СЛИЛИ" ЦРУ: РУССКИМ УКАЗАЛИ НА ОПАСНОСТЬ ПОКРУЧЕ СНАРЯДОВ С АТОМНОЙ НАЧИНКОЙ

ФОТО:FOTOGRIN/ SHUTTERSTOCK.COM АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ Газета The Times "неожиданно" на весь мир сообщила, что Штаты-то, оказывается, напрямую координируют действия ВФУ для нанесения урона России! То, что это происходит давным-давно, все как бы забыли.

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