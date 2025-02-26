Счет 2-2. Победила дружба

В Санкт-Петербурге состоялся футбольный матч между командой ветеранов ФК «Зенит» и командой «Ветераны боевых действий ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Матч стал данью уважения легендарной игре 1942 года, которая прошла в осаждённом Ленинграде и стала символом стойкости и мужества жителей города.