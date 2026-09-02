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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин: Специалисты из ЯНАО и Якутии повысили квалификацию в Москве

Сергей Собянин сообщил, что специалисты и управленческие команды более чем из 30 субъектов страны уже побывали в Кадровом центре столичного Департамента здравоохранения.

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