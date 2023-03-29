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Лавров опроверг контакты между Россией и США по ДСНВ

Лавров опроверг контакты между Россией и США по ДСНВ

Россия приостановила свое участие в ДСНВ, но не вышла из него. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в настоящее время не поддерживает контактов с представителями США по Договору о сокращении вооружений.

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