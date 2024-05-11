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Нескончаемая песня

Нескончаемая песня

В Калининграде задержаны председатель Совета национально-культурных сообществ Шукур Рашидов и председатель "Развития еврейской культуры" региона Сергей Стерлин.

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Комментарии
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Игорь Морозов
а может у нас законы очень  НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ И ЛОЯЛЬНЫЕ  в части мигрантской среды? Уж очень сильно мы возлюбили &quot;наших бывших братьев&quot;. Своих стали ненавидеть, ну или не очень любить. А вот этих которые наших русских в 90-е годы убивали , насиловали выгоняли из своих засратых республик, сейчас творят тоже самое , только уже у НАС В РОССИИ.
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4 час.
Игорь Морозов
б....  простых слов на этих депутатишек уже совсем не хватает в русском лексиконе.
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4 час.
Александр Батт
За экономические преступления достаточно штрафовать в кратном размере нанесенного ущерба и пожизненно лишать права работы в государственных организациях.
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46 мин.

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