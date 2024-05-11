Нескончаемая песня

Игорь Морозов

а может у нас законы очень НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ И ЛОЯЛЬНЫЕ в части мигрантской среды? Уж очень сильно мы возлюбили "наших бывших братьев". Своих стали ненавидеть, ну или не очень любить. А вот этих которые наших русских в 90-е годы убивали , насиловали выгоняли из своих засратых республик, сейчас творят тоже самое , только уже у НАС В РОССИИ.