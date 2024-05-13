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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босер набрал 2+1 в 3-м матче с «Эдмонтоном» – 2-й матч с 3 очками в этом плей-офф

Босер набрал 2+1 в 3-м матче с «Эдмонтоном» – 2-й матч с 3 очками в этом плей-офф

Форвард «Ванкувера» был признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 2-1).

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