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stroimdom21

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Умный замок или охранная система: что действительно защитит квартиру?

Умный замок или охранная система: что действительно защитит квартиру?

Рынок устройств для дома переживает настоящий бум, и одна из самых заметных тенденций последних лет — стремительный рост интереса к умным замкам.

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