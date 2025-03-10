В Международный женский день чаще всего попадают в ДТП мужчины на «Тойотах»

Страховщики выяснили, какие марки машин чаще всего попадают в ДТП 8 марта. Среди женщин-водителей, которые попадали в аварии 8 марта, больше всего было владелиц иномарок: Kia (9%), Volkswagen (9%) и Nissan (7%).
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