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4 миллиона на майнинге: в Оренбурге суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве

4 миллиона на майнинге: в Оренбурге суд рассмотрит дело о крупном мошенничестве

Перед судом предстанет житель Оренбурга, которого обвиняют в хищении денег и майнингового оборудования у местных жителей.

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