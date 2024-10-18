Коллаж Царьграда Власти Камчатского края опубликовали документ, в котором перечислены ограничения для мигрантов.
Подальше от детей, еды и леса: На Камчатке ограничили сферы трудоустройства мигрантов
Комментарии
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Evgenija Palette
Так, святое дело - НЕ ХОДИТЬ К ЭТИМ ЗАМОТАШКАМ... (может она, вонючее дитя природы, только что из туалета, а руки не помыла... ( под тряпками не видно... Нет ли на них каросты, ссадин, гнойничковой инфекции... ( под тряпками не видно)... А ОНА БУДЕТ ЭТИМИ РУКАМИ ПРИКАСАТЬСЯ К ПРОДУКТАМ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИНЕСЕТЕ ДОМОЙ... НЕУЖЕЛИ И САНЭПИДСТАНЦИИ В ДОЛЕ? Почему же они не запрещают работать продавцами каким-то БЕСПОЛЫМ ЗАМОТАШКАМ?
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3 час.
Катерина
Не ври ЯцУК, сама ты ЦИПсО.
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2 час.
Катерина
А кто вас тащит в "пятёрочки"? Валите на базар.)))
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2 час.
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