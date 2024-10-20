Президентские выборы: Сколько голосов набрал Ион Кику в своем родном районе

В Каларашском районе были подсчитаны все голоса, поданные на президентских выборах. Таким образом, в своем родном районе бывший премьер-министр Республики Молдова и нынешний кандидат на пост главы государства Иона Кику занял 4-е место по предпочтениям тех, кто голосовал на выборах.