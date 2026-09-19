Смена гражданства не стала трамплином: Блинкова пошла по стопам Касаткиной, Потаповой и других теннисисток

За последние несколько лет около десятка российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Одни шли на этот шаг ради выступления на Олимпийских играх, другие — потому что их жизнь и карьера уже давно были связаны с другим государством.
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