Рецидивист с ножом украл зубную пасту из магазина в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина применил физическую силу в отношении администратора магазина "Фикс Прайс" и угрожал ей ножом, а затем украл несколько упаковок зубной пасты, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии