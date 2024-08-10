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Рецидивист с ножом украл зубную пасту из магазина в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина применил физическую силу в отношении администратора магазина "Фикс Прайс" и угрожал ей ножом, а затем украл несколько упаковок зубной пасты, сообщил РЕН ТВ информированный источник.

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