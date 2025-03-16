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Такер Карлсон заявил, что уважает Путина за сохранение России

Такер Карлсон заявил, что уважает Путина за сохранение России

Президент России Владимир Путин смог сохранить страну единой. За это американский журналист Такер Карлсон уважает российского лидера, об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом на YouTube.

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