Такер Карлсон заявил, что уважает Путина за сохранение России

Президент России Владимир Путин смог сохранить страну единой. За это американский журналист Такер Карлсон уважает российского лидера, об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом на YouTube.
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