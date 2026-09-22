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Воронежские новости

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Воронежским абитуриентам могут изменить набор экзаменов с 2027 года

Воронежским абитуриентам могут изменить набор экзаменов с 2027 года

Воронежских абитуриентов могут ждать изменения при поступлении в вузы с 2027 года. Физику могут сделать обязательным предметом для поступления на все направления укрупненной группы «Машиностроение».

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