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В Будапеште прошел митинг против политики Мадьяра

В Будапеште прошел митинг против политики Мадьяра

REUTERS/Marton Monus В Будапеште у резиденции президента Венгрии прошел митинг против премьер-министра Петера Мадьяра, который намерен изменить конституцию и отправить в отставку главу государства Тамаша Шуйока.

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