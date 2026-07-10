В Будапеште прошел митинг против политики Мадьяра

REUTERS/Marton Monus В Будапеште у резиденции президента Венгрии прошел митинг против премьер-министра Петера Мадьяра, который намерен изменить конституцию и отправить в отставку главу государства Тамаша Шуйока.
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