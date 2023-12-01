Расчет «Гвоздики» ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром

Расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению живой силы, боевой бронированной техники, артиллерии и командно-наблюдательных пунктов вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении, в районе Соледара.
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