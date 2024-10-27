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Водителям раскрыли простой способ ускорить движение очереди автомобилей на заправке

Водителям раскрыли простой способ ускорить движение очереди автомобилей на заправке

Очереди на заправках нередко возникают из-за медленных автомобилистов, которые, оплатив топливо, начинают заниматься какими-то отвлеченными делами, например, что-то покупать в магазине на АЗС или стоять в очереди в туалет.

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