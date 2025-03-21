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Яруллин уже не тот в Казани. Лучшие годы в Челябинске и ментальные проблемы в «Ак Барсе»

Яруллин уже не тот в Казани. Лучшие годы в Челябинске и ментальные проблемы в «Ак Барсе»

Сложно назвать первый сезон после возвращения в «Ак Барс» триумфальным для Альберта Яруллина. Защитник не выглядит тем стабильным и уверенным защитником, которым был в Челябинске, что добавляет очков в копилку не желавших возвращать доморощенного воспитанника прошлым летом.

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