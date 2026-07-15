Война США и Ирана 15 июля: удары по Дехлорану и заводу в Иламе, КСИР атаковал базы в Бахрейне и Кувейте

Ближний Восток снова полыхает, и на этот раз всё серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Пока мировые СМИ обсуждают «очередную эскалацию», я предлагаю разобрать сухие факты: что на самом деле произошло, почему это не шоу, и как это ударит по вашему кошельку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии