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Мировое обозрение

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Война США и Ирана 15 июля: удары по Дехлорану и заводу в Иламе, КСИР атаковал базы в Бахрейне и Кувейте

Ближний Восток снова полыхает, и на этот раз всё серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Пока мировые СМИ обсуждают «очередную эскалацию», я предлагаю разобрать сухие факты: что на самом деле произошло, почему это не шоу, и как это ударит по вашему кошельку.

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