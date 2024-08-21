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Подросток случайно застрелил отца в тире в Реутове

Подросток случайно застрелил отца в тире в Реутове

Подросток случайно застрелил отца в тире в подмосковном Реутове. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

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