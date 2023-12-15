Рядом со станцией МЦД-3 «Моссельмаш» построят два городских вокзала и деловой комплекс

Два городских вокзала и деловой комплекс построят около станции МЦД -3 «Моссельмаш»Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что два городских вокзала, кварталы жилых домов и общественная застройка появятся около станции МЦД-3 «Моссельмаш».
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