Рядом со станцией МЦД-3 «Моссельмаш» построят два городских вокзала и деловой комплекс

Два городских вокзала и деловой комплекс построят около станции МЦД -3 «Моссельмаш»Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что два городских вокзала, кварталы жилых домов и общественная застройка появятся около станции МЦД-3 «Моссельмаш».