В Мичуринске девушка разбила стекло в магазине и украла сотовые телефоны

В полицию Мичуринска поступило сообщение о краже электроники из магазина. Неизвестный разбил стекло входной двери, похитил сотовые телефоны, наушники, зарядные устройства, портативные аккумуляторы и деньги на сумму 13600 рублей.
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