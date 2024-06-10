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В Мичуринске девушка разбила стекло в магазине и украла сотовые телефоны

В Мичуринске девушка разбила стекло в магазине и украла сотовые телефоны

В полицию Мичуринска поступило сообщение о краже электроники из магазина. Неизвестный разбил стекло входной двери, похитил сотовые телефоны, наушники, зарядные устройства, портативные аккумуляторы и деньги на сумму 13600 рублей.

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