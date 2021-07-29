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Польский генерал: Практика по закупке танков Abrams может стать разрушительной для оборонной промышленности страны

Польский генерал: Практика по закупке танков Abrams может стать разрушительной для оборонной промышленности страны

Польский генерал Мечислав Гокул прокомментировал контракт на закупку американских танков «Абрамс». Напомним, что Минобороны Польши подписало этот контракт, после чего возникли вопросы, а есть ли в стране подходящая дорожно-мостовая инфраструктура, чтобы танки свободно передвигались по стране? Косвенно отвечая на этот вопрос, несколько дней назад министр Мариуш Блащак заявил, что «Абрамсы» могут быть размещены на равнинной местности – в так называемых Смоленских воротах, на востоке страны.

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