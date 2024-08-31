Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

Взявший на себя командование подразделением специального назначения ВС Российской Федерации «Ахмат» Апты Алаудиднов проинформировал о том, как складывается положение дел на том направлении линии боевого соприкосновения, где действует возглавляемый им отряд.
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