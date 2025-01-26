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Украинский коммерс из США: «Здесь все думают, что Украину завалили оружием»

Украинский коммерс из США: «Здесь все думают, что Украину завалили оружием»

Политнавигатор Есть большие надежды, что «революция здравого смысла», о которой говорил новый президент США Дональд Трамп, будет включать в себя и изменение байденовского подхода к вооружению Украины.

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Комментарии
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Eduard
И вообще думать,что можно победить ядерную державу,могут только клинисеские идиоты.Если ядерное оружие не применяют,это не значит,что его нет!
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10 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
а сколько оружия  Украина за эти годы  продала разным террористам и экстремистам? не зря из команды Зеленского  те кто от Зеленского уехали  на запад приобрели недвижимость и теперь загорают на берегах морей и океанов!
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А Зе сколько не дай, всё равно продаст. Покупатели уже в очередь выстроились. Так что будет и дальше оружие и деньги клянчить!
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7 час.

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