Украинский коммерс из США: «Здесь все думают, что Украину завалили оружием»

Eduard И вообще думать,что можно победить ядерную державу,могут только клинисеские идиоты.Если ядерное оружие не применяют,это не значит,что его нет!

ЛБ Людмила Боченкова а сколько оружия Украина за эти годы продала разным террористам и экстремистам? не зря из команды Зеленского те кто от Зеленского уехали на запад приобрели недвижимость и теперь загорают на берегах морей и океанов!