Политнавигатор Есть большие надежды, что «революция здравого смысла», о которой говорил новый президент США Дональд Трамп, будет включать в себя и изменение байденовского подхода к вооружению Украины.
Украинский коммерс из США: «Здесь все думают, что Украину завалили оружием»
Комментарии
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Eduard
И вообще думать,что можно победить ядерную державу,могут только клинисеские идиоты.Если ядерное оружие не применяют,это не значит,что его нет!
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10 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
а сколько оружия Украина за эти годы продала разным террористам и экстремистам? не зря из команды Зеленского те кто от Зеленского уехали на запад приобрели недвижимость и теперь загорают на берегах морей и океанов!
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А Зе сколько не дай, всё равно продаст. Покупатели уже в очередь выстроились. Так что будет и дальше оружие и деньги клянчить!
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7 час.
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