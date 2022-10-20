Ростех сообщил о поставках бронетранспортеров «Ракушка» в зону спецоперации ВС РФ

Минобороны РФ Предприятия государственной корпорации «Ростех» поставляют в российскую армию для участия в СВО по защите Донбасса современные образцы тяжелой бронированной техники, в том числе десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».