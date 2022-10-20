МОЯ СТРАНА

6 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дина Скребец
    ... Что-то верится с трудом что Польша будет его охранять ...   - Будет,будет.Как котёнок Гав котлетку. 😜Украину и приобщи...
  • Леонид Ла Рошель
    Очень оптимистичный взгляд на вещи с "далёкого, тёплого дивана". Не спорю, логика определённая присутствует, но выдав...Ну вот Украина и ...
  • ММ
    "свидомый" переводится как "сознательный". -вот уж не знал! 😅 Всегда думал, типа ДЕБИЛЬНЫЙ..Если Украина разр...

Ростех сообщил о поставках бронетранспортеров «Ракушка» в зону спецоперации ВС РФ

Ростех сообщил о поставках бронетранспортеров «Ракушка» в зону спецоперации ВС РФ

Минобороны РФ Предприятия государственной корпорации «Ростех» поставляют в российскую армию для участия в СВО по защите Донбасса современные образцы тяжелой бронированной техники, в том числе десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх