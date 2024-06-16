Прогноз погоды в Крыму на 16 июня ☂️ В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +23 и небольшой дождь В Евпатории +23 и небольшой дождь В Джанкое +24 и дождь с грозой В Ялте +24 и небольшой дождь В Алуште +26 и небольшой дождь В Керчи +25 и небольшой дождь В Армянске +23 и небольшой дождь В Красноперекопске +23 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +25 и небольшой дождь В Судаке +25 и дождь с грозой Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.