Русский трижды объяснил французам: Военным Макрона в зоне СВО не спастись. Реакция показательна

Игорь Кузнецов Хорошо хоть французы дают высказаться нашим о ситуации в военном противостоянии на Украине и причинах его. Конечно же все понимают, раз наёмники (или инструкторы) воюют (обучают), то являются противником и будут уничтожены. Но для обывателей нужно создать "атмосферу" что Россия "агрессор", а Украина - "жертва", а солдаты НАТО - "помощники", которых нельзя убивать.

Валерий Хромылев Французы вообще то должны знать и помнить Наполеона , его намерение покорить Российскую империю и дальнейшую его судьбу. Но видимо историю в школах не преподают .