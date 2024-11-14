Русский дипломат трижды объяснил французам, почему военным Макрона в зоне СВО не спастись. Объяснил максимально доходчиво и с примерами.
Русский трижды объяснил французам: Военным Макрона в зоне СВО не спастись. Реакция показательна
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хорошо хоть французы дают высказаться нашим о ситуации в военном противостоянии на Украине и причинах его. Конечно же все понимают, раз наёмники (или инструкторы) воюют (обучают), то являются противником и будут уничтожены. Но для обывателей нужно создать "атмосферу" что Россия "агрессор", а Украина - "жертва", а солдаты НАТО - "помощники", которых нельзя убивать.
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3 час.
Валерий Хромылев
Французы вообще то должны знать и помнить Наполеона , его намерение покорить Российскую империю и дальнейшую его судьбу. Но видимо историю в школах не преподают .
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1 час.
Игорь Кузнецов
Есть исторические факты и их трактовка с обучением подрастающего поколения. Для нас война с Наполеоном превратилась в Отечественную войну и крепостные крестьяне, которых он (вроде бы) шел освобождать из-под ига помещиков, стали вдруг в партизанские отряды уходить (даже когда их не грабили во время наступления). А кто помнит что тысячи пленных из армии Наполеона остались в России гувернёрами? Потом их отпустили домой во Францию. Не всё так однозначно.
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1 час.
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