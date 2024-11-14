Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шентябин
    "меня определили в Центральный штаб. Чем мы там занимались, я так и не понял." - вот именно "определили"! Как и Говор...Писатель Юрий Пол...
  • олег архипов
    Вопрос суверените...
  • Роман
    Совсем уже без мозгов наши чиновники ии очередной виток коррупции в миграционной политике!!!Куда смотрит МВД, Прокур...Россия ввязываетс...

Русский трижды объяснил французам: Военным Макрона в зоне СВО не спастись. Реакция показательна

Русский трижды объяснил французам: Военным Макрона в зоне СВО не спастись. Реакция показательна

Русский дипломат трижды объяснил французам, почему военным Макрона в зоне СВО не спастись. Объяснил максимально доходчиво и с примерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Хорошо хоть французы дают высказаться нашим о ситуации в военном противостоянии на Украине и причинах его. Конечно же все понимают, раз наёмники (или инструкторы) воюют (обучают), то являются противником и будут уничтожены. Но для обывателей нужно создать &quot;атмосферу&quot; что Россия &quot;агрессор&quot;, а Украина - &quot;жертва&quot;, а солдаты НАТО - &quot;помощники&quot;, которых нельзя убивать.
Ответить
3 час.
Валерий Хромылев
Французы вообще то должны знать и помнить Наполеона , его намерение покорить  Российскую империю и дальнейшую его судьбу.  Но видимо историю в школах не преподают .
Ответить
1 час.
Игорь Кузнецов
Есть исторические факты и их трактовка с обучением подрастающего поколения. Для нас война с Наполеоном превратилась в Отечественную войну и крепостные крестьяне, которых он (вроде бы) шел освобождать из-под ига помещиков, стали вдруг в партизанские отряды уходить (даже когда их не грабили во время наступления). А кто помнит что тысячи пленных из армии Наполеона остались в России гувернёрами? Потом их отпустили домой во Францию. Не всё так однозначно.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх