Пламя охватило женщину на автобусной остановке в Новосибирске

Медики доставили в больницу в Калининском районе Новосибирска женщину с сильными ожогами на теле.В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Медики доставили в больницу в Калининском районе Новосибирска женщину с сильными ожогами на теле.В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Свежие комментарии