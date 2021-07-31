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Пламя охватило женщину на автобусной остановке в Новосибирске

Медики доставили в больницу в Калининском районе Новосибирска женщину с сильными ожогами на теле.В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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