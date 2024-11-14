Дача сгорела в крупном дачном поселке под Петрозаводском

Пожарные в среду боролись с огнем в Лучевом-2 В среду в 16 часов 18 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в местечке Лучевое-2 на территории дачного кооператива горит дачный дом.